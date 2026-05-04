Аэропорт Волгограда приостановил работу

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила Росавиация.

Там пояснили, что ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов.

Обычно ограничения вводятся на фоне атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 4 мая сбили 117 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над 14 регионами России, включая Волгоградскую область.

Позже МО отчиталось, что в период с 9:00 до 15:00 мск средства ПВО сбили 90 с 9:00 до 15:00 мск в Брянской, Курской и Белгородской, Нижегородской, Калужской, Тульской, Смоленской областях, а также в столичном регионе.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Россия объявила в розыск операторов украинских дронов.