Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Наука

Некоторым детям можно «сидеть в телефоне» перед сном, выяснили ученые

DUni: гаджеты перед сном могут ускорять засыпание у детей
Pixabay

Использование гаджетов перед сном не всегда ухудшает сон у детей и подростков и в некоторых случаях может быть частью нормального вечернего ритуала. К такому выводу пришли исследователи из Университета Дикина и Университета Квинсленда. Результаты исследования опубликованы на сайте Deakin University.

Ученые проанализировали данные 25 исследований с участием 4562 добровольцев в возрасте от трех до 25 лет. Они оценивали, как экранное время влияет на продолжительность сна, его качество, скорость засыпания и частоту ночных пробуждений.

Выяснилось, что в дни, когда дети и подростки проводят больше времени за экранами, чем обычно, они могут ложиться спать немного позже. Однако на общее качество сна, его продолжительность и эффективность это влияет слабо. Также исследование показало, что тип активности — просмотр видео, игры или социальные сети — не оказывает существенного влияния на сон.

Ранее ученые предполагали, что экраны смартфонов, планшетов, ноутбуков излучают свет с повышенным содержанием синих и голубых волн. Этот свет подавляет выработку мелатонина — гормона, который регулирует циклы сна и бодрствования, а также влияет на циркадные ритмы (внутренние биологические часы организма).

По словам руководителя работы, доктора Мэтью Бурка, влияние гаджетов зависит от индивидуальных особенностей. У части детей устройства действительно ухудшают засыпание, в то время как другим помогают расслабиться, снизить стресс и легче перейти ко сну.

«Речь не идет о бесконтрольном использовании устройств. Если ребенок регулярно засиживается с гаджетами до глубокой ночи и это влияет на режим, это уже повод для вмешательства», — отмечают исследователи.

Авторы отмечают, что универсального правила для всех детей не существует. Родителям стоит ориентироваться на поведение и самочувствие ребенка, а также учитывать его режим сна, уровень стресса и особенности здоровья.

Ранее было названо поколение россиян, которое больше всего страдает от стресса.

 
Теперь вы знаете
ИИ нас заменит — и экономика рухнет. Правда ли, что это неизбежно ждет россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!