Некоторым детям можно «сидеть в телефоне» перед сном, выяснили ученые

Использование гаджетов перед сном не всегда ухудшает сон у детей и подростков и в некоторых случаях может быть частью нормального вечернего ритуала. К такому выводу пришли исследователи из Университета Дикина и Университета Квинсленда. Результаты исследования опубликованы на сайте Deakin University.

Ученые проанализировали данные 25 исследований с участием 4562 добровольцев в возрасте от трех до 25 лет. Они оценивали, как экранное время влияет на продолжительность сна, его качество, скорость засыпания и частоту ночных пробуждений.

Выяснилось, что в дни, когда дети и подростки проводят больше времени за экранами, чем обычно, они могут ложиться спать немного позже. Однако на общее качество сна, его продолжительность и эффективность это влияет слабо. Также исследование показало, что тип активности — просмотр видео, игры или социальные сети — не оказывает существенного влияния на сон.

Ранее ученые предполагали, что экраны смартфонов, планшетов, ноутбуков излучают свет с повышенным содержанием синих и голубых волн. Этот свет подавляет выработку мелатонина — гормона, который регулирует циклы сна и бодрствования, а также влияет на циркадные ритмы (внутренние биологические часы организма).

По словам руководителя работы, доктора Мэтью Бурка, влияние гаджетов зависит от индивидуальных особенностей. У части детей устройства действительно ухудшают засыпание, в то время как другим помогают расслабиться, снизить стресс и легче перейти ко сну.

«Речь не идет о бесконтрольном использовании устройств. Если ребенок регулярно засиживается с гаджетами до глубокой ночи и это влияет на режим, это уже повод для вмешательства», — отмечают исследователи.

Авторы отмечают, что универсального правила для всех детей не существует. Родителям стоит ориентироваться на поведение и самочувствие ребенка, а также учитывать его режим сна, уровень стресса и особенности здоровья.

