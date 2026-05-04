Суд завершил банкротство «Радио Свобода» в России

Арбитражный суд Москвы завершил процедуру банкротства ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

По информации конкурсного управляющего ООО Юлии Ага-Кулиевой, в реестр требований кредиторов включили более 792 млн рублей основного долга и чуть более 592 тыс. рублей штрафов. Имущество должника удалось реализовать на общую сумму 1 658 000 рублей. Счета компании закрыты, остатков денежных средств нет. Суд удовлетворил ходатайство о завершении конкурсного производства и обязал регистрирующий орган представить свидетельство о ликвидации.

В апреле суд взыскал с бывшего гендиректора ООО Андрея Шарого более 6,4 млн рублей в порядке субсидиарной ответственности.

Процедура банкротства началась в августе 2022 года по заявлению столичной инспекции ФНС №7. Причиной стал долг по налогам в размере чуть более 6 млн рублей. В марте 2023 года компанию признали банкротом и открыли конкурсное производство. Представитель радиостанции тогда настаивал, что организация исправно платила в бюджет, пока ее счета не заблокировали из-за отказа оплачивать административные штрафы.

«Радио Свобода» основано в 1949 году. Оно финансируется Конгрессом США через Агентство США по глобальным СМИ (USAGM). В марте 2025 года администрация президента США сократила финансирование агентства. После этого USAGM направило медиакорпорации письмо о расторжении соглашения, одобренного ранее Конгрессом. Радиостанция оспорила это решение в суде, правительство обязали частично выделить средства. Однако бюджет медиакомпании на 2026 год сократился примерно на 25%.

Ранее индивидуальный предприниматель потребовал прекратить правовую охрану в России брендов «Радио Свобода».