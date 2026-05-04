Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Суд завершил банкротство «Радио Свобода» в России

Суд в Москве завершил банкротство российского юрлица «Радио Свобода»
Руслан Кривобок/РИА Новости

Арбитражный суд Москвы завершил процедуру банкротства ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

По информации конкурсного управляющего ООО Юлии Ага-Кулиевой, в реестр требований кредиторов включили более 792 млн рублей основного долга и чуть более 592 тыс. рублей штрафов. Имущество должника удалось реализовать на общую сумму 1 658 000 рублей. Счета компании закрыты, остатков денежных средств нет. Суд удовлетворил ходатайство о завершении конкурсного производства и обязал регистрирующий орган представить свидетельство о ликвидации.

В апреле суд взыскал с бывшего гендиректора ООО Андрея Шарого более 6,4 млн рублей в порядке субсидиарной ответственности.

Процедура банкротства началась в августе 2022 года по заявлению столичной инспекции ФНС №7. Причиной стал долг по налогам в размере чуть более 6 млн рублей. В марте 2023 года компанию признали банкротом и открыли конкурсное производство. Представитель радиостанции тогда настаивал, что организация исправно платила в бюджет, пока ее счета не заблокировали из-за отказа оплачивать административные штрафы.

«Радио Свобода» основано в 1949 году. Оно финансируется Конгрессом США через Агентство США по глобальным СМИ (USAGM). В марте 2025 года администрация президента США сократила финансирование агентства. После этого USAGM направило медиакорпорации письмо о расторжении соглашения, одобренного ранее Конгрессом. Радиостанция оспорила это решение в суде, правительство обязали частично выделить средства. Однако бюджет медиакомпании на 2026 год сократился примерно на 25%.

Ранее индивидуальный предприниматель потребовал прекратить правовую охрану в России брендов «Радио Свобода».

 
Теперь вы знаете
ИИ нас заменит — и экономика рухнет. Правда ли, что это неизбежно ждет россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!