Индивидуальный предприниматель пытается отсудить у США бренд «Радио Свобода»

Индивидуальный предприниматель Алексей Концов потребовал от Суда по интеллектуальным правам (СИП) прекратить правовую охрану в России двух знаков обслуживания «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие судебные материалы.

Иск предпринимателя из Иванова поступил в суд 27 апреля и пока оставлен без движения — истец не предоставил доказательства уплаты госпошлины и выписку в отношении юридического статуса ответчика. Он должен устранить недостатки до 28 мая.

Бренды принадлежат американской компании Radio Free Europe/Radio Liberty и были зарегистрированы Роспатентом в 2003 и 2007 годах для трех классов услуг, включая радиорекламу, радиовещание, радиопередачи развлекательные, международное радио- и телевизионное вещание, электронные публикации и др.

Правовая охрана знаков в России действует до 2032 и 2035 годов, однако Концов просит прекратить ее досрочно, так как правообладатель из США, утверждает он, эти знаки в России не использует.

В марте 2023 года по заявлению ФНС России Арбитражный суд Москвы признал ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» банкротом и открыл в его отношении конкурсное производство. Юридическое лицо было создано для распространения в России материалов девяти входящих в «Радио Свобода» СМИ-иноагентов. Процедура банкротства пока не завершена.

Из открытых данных можно заключить, что основной вид деятельности ИП Концова — «разработка компьютерного программного обеспечения».

