Одному из экс-руководителей ЛДПР может грозить 8 лет по делу о мошенничестве

Гособвинение запросило Тверской суд Москвы назначить восемь лет колонии одному из экс-руководителей ЛДПР Сергею Абельцеву по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

«Прошу назначить ему наказание в виде восьми лет колонии общего режима, со штрафом 1 млн рублей», — сказала прокурор.

До этого Абельцев признал вину и погасил ущерб. Кроме того, сообщалось, что потерпевший по делу претензий к нему не имеет.

Абельцева обвиняют в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество в особо крупном размере). По данным обвинения, он сообщил потерпевшему ложную информацию о своих знакомствах и связях с высокопоставленными лицами из числа депутатов Государственной думы. В связи с этим, по словам Абельцева, у него были возможности за вознаграждение решить вопрос о трудоустройстве в качестве помощника депутата. Но реальной возможности помочь в этом у него не оказалось.

Абельцев четыре раза избирался в Государственную думу от ЛДПР.

Ранее экс-замдиректору концерна «Калашников» предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве.

 
