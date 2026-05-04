Психолог объяснила, как распознать зависимость от соцсетей у ребенка

Здоровое использование социальных сетей отличается тем, что они дают детям возможность общаться и творить, а не выступают способом спрятаться от одиночества. Об этом RuNews24.ru рассказала кандидат педагогических наук, декан факультета педагогики Университета «Синергия» Анна Шатравкина.

По ее словам, соцсети не должны вытеснять сон, учебу, живое общение и хобби. В норме подросток должен спокойно откладывать телефон, когда нужно поесть, выйти из дома или, например, поговорить с родителями. Если же все свободное время уходит на смартфон и ограничения вызывают вспышки злости или слезы, речь идет о зависимости, предупредила психолог. Среди других признаков — ухудшение сна, падение успеваемости, нежелание посещать кружки и встречаться с дурзьями.

«Чтобы помочь ребенку, нужно прежде всего создавать дома пространство, где его действительно слышат, где ему задают не формальный вопрос «как дела», а интересуются тем, что для него важно, в том числе онлайн», — подчеркнула Шатравкина.

Результаты исследования медиахолдинга Rambler&Co до этого показали, что более половины россиян (54%) поддержали идею ограничить социальные сети для подростков на примере Австралии. Также 22% респондентов считают, что решения об ограничениях должны принимать семьи, а не государство, 12% придерживаются нейтральной позиции, а 8% считают, что подросткам важно сохранять доступ к общению.

