Россияне рассказали о своем отношении к идее ограничить соцсети для подростков

Более половины россиян (54%) поддержали идею ограничить социальные сети для подростков на примере Австралии, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co.

Также 22% респондентов считают, что решения об ограничениях должны принимать семьи, а не государство, 12% придерживаются нейтральной позиции, а 8% считают, что подросткам важно сохранять доступ к общению.

В ходе исследования выяснилось, что 44% россиян выступают за возрастную верификацию и специальные детские режимы на платформах, 21% считают, что надо блокировать отдельные функции, 18% выбрали «доступ к сети с обязательного согласия родителей», а 17% заявили, что необходима развивать цифровую грамотность.

Опрос показал, что 36% респондентов считают самым опасным для подростков контакт с незнакомыми людьми, 34% назвали «избыточное время в сети в ущерб сну и учебе», 14% — алгоритмы, а 8% — давление лайков.

Почти половина россиян 46% в ходе опроса выразили мнение, что ответственность за безопасность в соцсетях должна быть распределена между всеми сторонами, 24% считают главными родителей, 17% — платформы, а 13% — государство.

Напомним, в 2026 году в Австралии на законодательном уровне действует запрет на регистрацию в соцсетях для детей младше 16 лет.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 16 по 22 апреля 2026 года. Всего в нем приняли участие 5 5443 интернет-пользователя.