Эксперт рассказала, что влияет на решение продолжать общение после первого свидания

В последнее время все больше первых свиданий становятся проверкой ожиданий, а не обычным знакомством. При этом многие люди уже на этом этапе решают, стоит ли продолжать общение в дальнейшем, и редко меняют свое мнение впоследствии. Об этом «Известиям» рассказала PR-директор сервиса онлайн-знакомств «Мамба» Наталья Красильникова.

Специалист объяснила, что в большинстве случаев к моменту первой встречи у людей уже есть сформированное представление друг о друге. Около 95% ожиданий зарождаются еще во время изучения анкеты, просмотра фотографий и разговора по переписке, поэтому свидание превращается в проверку уже созданного воображением образа.

По словам эксперта, фотографии собеседника становятся мгновенным фильтром, его рассказ о себе усиливает или снижает интерес, а переписка помогает понять уровень комфорта. Во время первой встречи большинство людей начинают обсуждать базовые вещи, такие как цель знакомства и образ жизни. Поэтому главным фактором, влияющим на успешное свидание, оказывается наличие или отсутствие эмоциональной «химии».

PR-директор подчеркнула, что во время свидания по-прежнему немаловажную роль играют базовые факторы, в числе которых внешний вид, аккуратность и ухоженность.

«Не менее важна манера общения. Легкость диалога, доброжелательность и отсутствие напряжения напрямую влияют на восприятие собеседника. Чувство юмора помогает быстрее снять неловкость, тогда как совпадение интересов уходит на второй план и становится значимым уже после появления комфорта», — добавила она.

При этом, по ее словам, мужчины чаще обращают внимание на внешность и общее ощущение легкости в общении с новой знакомой. Женщинам же важны детали, такие как опрятность, уважение в свою сторону, чувство безопасности, умение поддерживать разговор и чувство юмора. Негативно повлиять на исход первой встречи могут постоянное использование смартфона, чрезмерное употребление алкоголя, неопрятный внешний вид, а также разговоры о политике, религии и бывших партнерах.

Ранее россияне ответили, кто должен оплачивать счет на первом свидании.