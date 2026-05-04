Двое россиян спасли утопающего в Китае

Двое россиян получили награду за спасение утопающего в городе Санья на Хайнане
Zhao Yingquan/XinHua/Global Look Press

Двое россиян удостоились награды «Лучший турист — 2026» в южнокитайской провинции Хайнань за спасение утопающего. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление по развитию туризма города Санья.

Награду присудили отдыхающим из России, которых зовут Павел и Александр. На церемонии награждения присутствовал только Павел, поскольку Александр уже уехал на родину.

Снятое очевидцами видео с места спасения утопающего распространилось по сети и получило множество положительных комментариев. Как отметил один из героев Павел, помочь человеку, попавшему в беду, «совершенно естественно».

До этого в Китае два туриста из Брянска спасли местную жительницу, тонувшую в реке. Инцидент произошел в городе Харбин, куда двое мужчин из России приехали в командировку на месяц. Перед отбытием на родину россияне прогуливались по набережной и увидели лежащего в воде вниз лицом человека.

Жители Брянска не смогли пройти мимо, спустились по ступеням к водоему и вытащили на сушу пожилую женщину, не подававшую признаков жизни. Спустя несколько минут китаянка начала приходить в сознание. Россияне, невзирая на языковой барьер, смогли вызвать скорую помощь и полицию.

Ранее петербургский таксист спас тонувшего в Неве гражданина Китая.

 
