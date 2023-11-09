Два россиянина спасли тонувшую китаянку в Харбине

В Китае два россиянина из Брянска спасли местную жительницу, тонувшую в реке. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Харбин, куда двое мужчин из России приехали в командировку на месяц. Перед отбытием на родину россияне прогуливались по набережной и увидели лежащего в воде вниз лицом человека.

Сообщается также, что никто из прохожих не обращал на человека в воде внимания. Жители Брянска не смогли пройти мимо, спустились по ступеням к водоему и вытащили на сушу пожилую женщину, не подававшую признаков жизни.

Однако спустя несколько минут китаянка начала приходить в сознание. Россияне, невзирая на языковой барьер, смогли вызвать скорую помощь и полицию.

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