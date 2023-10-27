Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Петербургский таксист спас тонувшего в Неве гражданина Китая

«Фонтанка»: в Петербурге таксист вытащил из Невы тонувшего гражданина Китая

close
100%
Shutterstock

В Петербурге таксист спас тонувшего в Неве китайца. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, инцидент произошел 27 октября на набережной Лейтенанта Шмидта. Таксист приехал на вызов и увидел девушку азиатской внешности, которая подбежала к автомобилю и начала просить о помощи.

Мужчина вышел из машины и последовал за девушкой. Она привела его к дрейфующему в Неве юноше. После этого таксист взял в автомобиле трос и начал пытаться вытащить молодого человека. С третьей попытки мероприятие увенчалось успехом.

Вскоре на место прибыла скорая помощь и сотрудники полиции. При помощи переводчика спасенный из реки гражданин Китая объяснил, что поскользнулся.

Ранее нырнувший в Неву пьяный петербуржец чуть не разбился о бетонную ступень.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий