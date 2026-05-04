Суд наложил обеспечительный арест на многомиллионные акции «Русагро»

Хамовнический суд Москвы арестовал почти 470 млн акций «Русагро» по иску Генеральной прокуратуры (ГП) к главе холдинга Вадиму Мошковичу об изъятии его активов. Об этом сообщает РИА Новости.

В материалах говорится, что суд просит наложить обеспечительные меры на 469 млн 702 тыс. 161 штук обыкновенных акций ПАО «Группа «Русагро», зарегистрированных за бизнесменом.

По данным агентства, 4 мая суд провел беседу по иску в закрытом режиме.

1 мая в суд был подан антикоррупционный иск об изъятии в доход государства имущества Мошковича.

В отношении Мошковича выдвинуты обвинения в особо крупном мошенничестве. Уголовное преследование началось после обращения бенефициара компании «Солнечные продукты» Владислава Бурова. Он утверждает, что представители ГК «Русагро» под видом инвестирования оформили с учредителем «Солнечных продуктов» договор купли-продажи 85% акций по номиналу и соглашение о переуступке прав. Однако, по его словам, обязательства выполнены не были, а активы холдинга перешли под контроль ответчиков и были использованы по их усмотрению.

Ранее суд арестовал почти 50 млрд рублей компании, связанной с «Русагро».