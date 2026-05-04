«Единая Россия» поможет обеспечить лекарствами жителей малых населенных пунктов

Президент РФ Владимир Путин подписал созданный «Единой Россией» закон по розничной торговле лекарствами в отдаленных населенных пунктах страны. Об этом сообщила пресс-служба политической силы.

Партия системно и поэтапно работает над решением проблемы обеспечения лекарствами и их доступности в малых населенных пунктах России, сообщил замглавы комитета по охране здоровья Евгений Нифантьев.

Парламентарий добавил, что эксперимент на старте охватит 11 субъектов России, и продлится три года — с 1 сентября текущего года до 1 сентября 2029 года.

«Все это время партия будет вести мониторинг реализации эксперимента и всесторонне содействовать тому, чтобы он был успешным. Это позволит оценить влияние передвижных аптек на доступность лекарств и сделать вывод о необходимости внесения изменений в законодательство для их использования уже на постоянной основе», — пояснил Нифантьев.

Депутат добавил, что одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 населенных пунктов. По его словам, население этих территорий получит возможность заказывать лекарства через специальную службу по более широкому ассортименту.

«Кроме того, в каждой передвижной аптеке отпуск лекарственных препаратов будет осуществляться фармацевтом, то есть можно будет не только приобрести лекарства, но и получить консультацию специалиста», — отметил Нифантьев.

Парламентарий также напомнил, что несколько лет назад Государственная Дума приняла закон «Единой России», упрощающий отпуск лекарств в фельдшерско-акушерских пунктах, что способствовало решению проблемы лекарственного обеспечения в нескольких десятках тысяч населенных пунктах страны.

Также в 2024 году был принят закон о праве участковых больниц продавать лекарства в небольших населенных пунктах, где нет стационарных аптек.