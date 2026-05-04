Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

«Единая Россия» поможет обеспечить лекарствами жителей малых населенных пунктов

«Единая Россия» инициировала эксперимент с передвижными аптеками для сел
Партия «Единая Россия»

Президент РФ Владимир Путин подписал созданный «Единой Россией» закон по розничной торговле лекарствами в отдаленных населенных пунктах страны. Об этом сообщила пресс-служба политической силы.

Партия системно и поэтапно работает над решением проблемы обеспечения лекарствами и их доступности в малых населенных пунктах России, сообщил замглавы комитета по охране здоровья Евгений Нифантьев.

Парламентарий добавил, что эксперимент на старте охватит 11 субъектов России, и продлится три года — с 1 сентября текущего года до 1 сентября 2029 года.

«Все это время партия будет вести мониторинг реализации эксперимента и всесторонне содействовать тому, чтобы он был успешным. Это позволит оценить влияние передвижных аптек на доступность лекарств и сделать вывод о необходимости внесения изменений в законодательство для их использования уже на постоянной основе», — пояснил Нифантьев.

Депутат добавил, что одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 населенных пунктов. По его словам, население этих территорий получит возможность заказывать лекарства через специальную службу по более широкому ассортименту.

«Кроме того, в каждой передвижной аптеке отпуск лекарственных препаратов будет осуществляться фармацевтом, то есть можно будет не только приобрести лекарства, но и получить консультацию специалиста», — отметил Нифантьев.

Парламентарий также напомнил, что несколько лет назад Государственная Дума приняла закон «Единой России», упрощающий отпуск лекарств в фельдшерско-акушерских пунктах, что способствовало решению проблемы лекарственного обеспечения в нескольких десятках тысяч населенных пунктах страны.

Также в 2024 году был принят закон о праве участковых больниц продавать лекарства в небольших населенных пунктах, где нет стационарных аптек.

 
Теперь вы знаете
ИИ нас заменит — и экономика рухнет. Правда ли, что это неизбежно ждет россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!