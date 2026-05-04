Женщину арестовали отказ прекратить разговор по телефону во время взлета самолета

В США арестовали пассажира самолета, отказавшуюся класть трубку во время взлета

В США пассажир самолета перед взлетом отказалась прекратить говорить по телефону и была арестована, пишет Complex.

По данным полиции, Шеннон Мари Харрис, летевшая в Атланту из Майами, неоднократно игнорировала требования бортпроводников завершить разговор. Когда самолет уже выезжал на полосу, пассажирка стала вести себя деструктивно и отказалась покидать борт.

Представитель авиакомпании Delta заявил, что клиентка не выполнила повторяющиеся инструкции экипажа. Она стала нарушать порядок, и самолет вернулся к выходу на посадку, где женщину ждали 12 сотрудников полиции.

В авиакомпании подчеркнули, что «безопасность клиентов и экипажа превыше всего», извинившись перед пассажирами за возникшие неудобства.

