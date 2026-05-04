Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Женщину арестовали отказ прекратить разговор по телефону во время взлета самолета

В США арестовали пассажира самолета, отказавшуюся класть трубку во время взлета
Guido Benedetto/Shutterstock/FOTODOM

В США пассажир самолета перед взлетом отказалась прекратить говорить по телефону и была арестована, пишет Complex.

По данным полиции, Шеннон Мари Харрис, летевшая в Атланту из Майами, неоднократно игнорировала требования бортпроводников завершить разговор. Когда самолет уже выезжал на полосу, пассажирка стала вести себя деструктивно и отказалась покидать борт.

Представитель авиакомпании Delta заявил, что клиентка не выполнила повторяющиеся инструкции экипажа. Она стала нарушать порядок, и самолет вернулся к выходу на посадку, где женщину ждали 12 сотрудников полиции.

В авиакомпании подчеркнули, что «безопасность клиентов и экипажа превыше всего», извинившись перед пассажирами за возникшие неудобства.

Ранее мужчина изнасиловал незнакомую женщину на борту самолета из Сингапура в Австралию.

 
Теперь вы знаете
ИИ нас заменит — и экономика рухнет. Правда ли, что это неизбежно ждет россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!