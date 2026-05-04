Россияне рассказали, какие качества они считают ключевыми для успешного трудоустройства

Согласно опросу HR-платформы Skillaz и hh.ru, результаты которого есть в распоряжении РИАМО, главными сильными сторонами при трудоустройстве респонденты считают дисциплину и ответственность (73% голосов). В исследовании приняли участие 2620 российских соискателей.

На втором месте — готовность к обучению (70%), что говорит о высокой адаптивности кандидатов. Классическое образование при этом теряет значимость: лишь 22% опрошенных делают на него ставку в поиске работы.

Аналитики также выявили разрыв между реальными компетенциями и умением их презентовать.

«По нашим данным, 64% кандидатов уверены в своем опыте, но только 11% умеют его презентовать, в том числе это касается презентации навыков, которые сегодня особенно значимы на рынке труда. Это приводит к тому, что сильные специалисты отсеиваются на этапе первичного отбора», — рассказала HRD Skillaz Ксения Степанова.

