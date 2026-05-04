«Вплоть до реанимации»: россиян предупредили об опасности экзотических продуктов

Экзотические деликатесы могут представлять опасность для иммунитета и желудочно-кишечного тракта. Об этом в интервью РИАМО предупредил врач Семен Котов. К примеру, сырые устрицы нередко становятся причиной тяжелых токсикоинфекций. Моллюски, фильтруя воду, накапливают норовирус и опасную бактерию Vibrio vulnificus, которая способна вызвать острый сепсис, отметил специалист.

Не менее опасна, по его словам, икра улиток. Наземные моллюски служат промежуточными хозяевами паразитов, поражающих центральную нервную систему, а их специфические белки провоцируют тяжелые аллергические реакции, пояснил врач.

«Употребление насекомых, таких как тараканы, грозит мощным анафилактическим шоком. В их хитиновом панцире содержится белок тропомиозин. Если у пациента есть банальная аллергия на пылевых клещей или креветок, экзотический ужин стремительно закончится отеком Квинке и реанимацией», — сказал Котов.

Врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов до этого объяснил, как не подхватить экзотическую инфекцию в отпуске. Многие из них передаются через кровососущих насекомых — комаров, москитов, блох и тому подобных.

Эксперт посоветовал использовать репелленты, защитную одежду и москитные сетки. Также следует привиться от желтой лихорадки, и, возможно, принимать противомалярийные препараты при посещении тех стран, где это необходимо.

