Экс-топ-менеджер Coca-Cola отправится в колонию за мошенничество

Экс-топ-менеджер Coca-Cola получил 4 года колонии за мошенничество на ₽45 млн
Экс-топ-менеджер Coca-Cola Вадим Чирков получил четыре года колонии за схему с выдавливанием конкурентов с прилавков и обман партнера на ₽45 млн. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По версии следствия, в 2015 году Чирков предложил дистрибьютору Исламу Абасову продавать продукцию себе в минус, чтобы убрать с витрин Pepsi и «Черноголовку». Разницу потом обещали компенсировать. Бизнесмен поверил и ушел в минус на десятки миллионов рублей.

Когда пришло время платить, компания отказалась выполнять обязательства. Абасов обратился в правоохранительные органы. Начались обыски, Чиркова задержали, утверждает Mash.

Приговор вынесли в Астрахани. По данным Telegram-канала, экс-топ-менеджер осужден за мошенничество в особо крупном размере. Помимо срока, суд обязал его вместе с компанией Multon Partners (правопреемником Coca-Cola в России) выплатить потерпевшему более ₽45 млн по гражданскому иску.

До этого Coca-Cola судилась с южноосетинской компанией. Производитель безалкогольных напитков обратился с иском в арбитражный суд Москвы, в котором требовал запретить зарегистрированному в Южной Осетии ООО «Кока-кола Компании» использовать свое фирменное наименование.

Ранее Coca-Cola зарегистрировала в России товарный знак.

 
