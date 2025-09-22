Coca-Cola судится с южноосетинской компанией из-за использования бренда

Производитель безалкогольных напитков The Coca-Cola Company обратилась с иском в арбитражный суд Москвы, в котором требует запретить зарегистрированному в Южной Осетии ООО «Кока-кола Компании» использовать свое фирменное наименование. Об этом сообщает РИА Новости.

В деле отмечается, что запрет на использование фирменного названия компания Coca-Cola хочет запретить на всей территории России. Иск поступил в суд 8 сентября. Предмет и основания исковых требований ранее не сообщались.

Пока же исковое заявление The Coca-Cola Company не рассмотрено в суде из-за неправильной уплаты госпошлины и отсутствия выписки о юридическом статусе истца. Исправить процессуальные нарушения американская компания должна до 15 октября.

В 2025 году были сообщения, что компания Coca-Cola планирует вернуться в Россию. Отмечалось, что внутри компании обсуждали стратегии по выходу на российский рынок и предлагали варианты по конкуренции с российскими компаниями.

Ранее Coca-Cola решила продать крупнейшую в Британии сеть кофеен Costa Coffee.