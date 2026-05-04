Диетолог назвал самый полезный маринад для шашлыка

Диетолог Поляков: мясо для шашлыка следует мариновать самостоятельно
Мариновать мясо для шашлыка лучше всего самостоятельно. При этом использовать для этого можно как лук, так и некоторые другие продукты. Об этом aif.ru рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

«Желательно выбирать фермерское мясо, которое не было замариновано до покупки. Для маринада лучше всего использовать классический вариант, например, тем же самым луком. Еще можно замариновать мясо в винограде, это даст немного сладковатый вкус», — отметил эксперт.

По словам врача, мясо для шашлыка также можно замариновать в киви, а в вариант с луком рекомендуется добавить минеральную воду.

Специалист добавил, что покупать уже замаринованное мясо стоит только в крайнем случае. В составе такого продукта зачастую бывают вредные ингредиенты, которые могут стать причиной аллергической реакции и других проблем со здоровьем.

Врач-терапевт, гастроэнтеролог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Артем Мацола до этого говорил, что если шашлык употреблять в умеренных дозах и выбирать нежирное мясо, серьезного вреда организму не будет. При этом, по его словам, такое мясо лучше есть вместе с овощами, в которых содержится много антиоксидантов, частично нейтрализующих канцерогены.

Ранее ветеринар предостерег россиян от кормления собак шашлыком.

 
