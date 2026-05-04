Общее число погибших в Кадыкчанском карьере достигло восьми

В Магаданской области при разборе завалов нашли еще четверых погибших

При разборе завалов в Кадыкчанском угольном разрезе в Магаданской области найдены еще четыре человека. Об этом сообщил в своем канале в мессенджере «Макс» губернатор региона Сергей Носов.

«Всего ЧП в карьере унесло жизни восьми человек», — написал он.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших. Спасательная операция продолжалась четверо суток без перерывов, отметил Носов. За это время расчистили более 15,5 тысячи кубометров породы. Кроме того, из-под завала извлекли три единицы техники.

В ГУ МЧС России по Магаданской области сообщили, что активная фаза горноспасательных работ завершена. Людей под завалами больше нет.

Обрушение произошло утром 30 апреля. На момент ЧП под завалами находились восемь человек. Среди них — четверо граждан другого государства, двое жителей Колымы и два вахтовых работника из других регионов России.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении работ»).

Причиной обрушения могла стать оттайка вечной мерзлоты или обильное снеготаяние. Генеральный директор разреза Александр Нестерович пояснил, что обрушился нерабочий борт карьера, добычу на котором прекратили неделей ранее. По его словам, сначала порода завалила технику, а затем и людей, которые пытались помочь водителю.

Ранее в Сызрани частичное обрушение подъезда произошло из-за атаки ВСУ.