Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Стало известно, сколько россиян передают в семье банковские карты

KP.RU: 65% россиян передают свои банковские карты другим членам семьи
olgsera/Shutterstock/FOTODOM

Больше половины россиян привыкли передавать свои банковские карты другим членам семьи, в числе которых супруг, дети и родители. Это следует из опроса kp.ru.

Согласно результатам исследования, 65% респондентов постоянно передают банковские карты внутри семьи. Эти россияне назвали такую практику нормальной, отметив, что она очень удобная. Например, таким образом опрошенные могут отправить ребенка в магазин без наличных средств.

Однако другие 33% участников опроса заявили, что считают неправильным передавать личные карты даже членам собственной семьи. По их мнению, у каждого человека должна быть своя, а дать деньги, например, на покупку, можно с помощью перевода средств. Респонденты подчеркнули, что такой способ является удобным, быстрым и безопасным. Они также добавили, что можно завести несколько карт, привязав их к одному и тому же счету.

Оставшиеся 2% россиян проголосовали вариант «другое».

Председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров до этого говорил, что если ребенок вдруг начинает вести себя замкнуто, внезапно зачищает свои аккаунты в социальных сетях, а на его телефон периодически поступают подозрительные звонки — это повод насторожиться и проверить, не общается ли он с мошенниками. Подозрения также должны вызвать переживания ребенка и его попытки узнать что-либо о деньгах, заработках и картах.

Ранее россиян предупредили, когда переводы на карту попадают под НДФЛ.

 
Теперь вы знаете
Удар дрона по многоэтажке в Москве, льготы пенсионерам и самые востребованные языки. Что нового к утру 4 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!