Стало известно, сколько россиян передают в семье банковские карты

Больше половины россиян привыкли передавать свои банковские карты другим членам семьи, в числе которых супруг, дети и родители. Это следует из опроса kp.ru.

Согласно результатам исследования, 65% респондентов постоянно передают банковские карты внутри семьи. Эти россияне назвали такую практику нормальной, отметив, что она очень удобная. Например, таким образом опрошенные могут отправить ребенка в магазин без наличных средств.

Однако другие 33% участников опроса заявили, что считают неправильным передавать личные карты даже членам собственной семьи. По их мнению, у каждого человека должна быть своя, а дать деньги, например, на покупку, можно с помощью перевода средств. Респонденты подчеркнули, что такой способ является удобным, быстрым и безопасным. Они также добавили, что можно завести несколько карт, привязав их к одному и тому же счету.

Оставшиеся 2% россиян проголосовали вариант «другое».

Председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров до этого говорил, что если ребенок вдруг начинает вести себя замкнуто, внезапно зачищает свои аккаунты в социальных сетях, а на его телефон периодически поступают подозрительные звонки — это повод насторожиться и проверить, не общается ли он с мошенниками. Подозрения также должны вызвать переживания ребенка и его попытки узнать что-либо о деньгах, заработках и картах.

