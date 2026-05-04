Зоопсихолог объяснила, как подружить собаку и кошку

Hamish Rose/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Для того чтобы собака и кошка мирно жили в одном доме, важно правильно организовать их знакомство и соблюдать ряд базовых правил. Об этом газете «Известия» рассказала зоопсихолог, эксперт компании-производителя натуральных кормов SUPERPET Оксана Ершова.

Эксперт подчеркнула, что одной из главных причин конфликтов становятся различия в поведении питомцев.

«Собаки — социальные и стайные животные, а кошки — территориальные и самодостаточные. Первые стремятся к общению и ведут себя, с точки зрения кошки, грубо, резко и навязчиво. Это пугает кошек, вызывает желание убежать или защищаться», — объяснила она.

По словам зоопсихолога, легче всего адаптироваться к присутствию друг друга тем животным, которые растут вместе с раннего возраста. Однако более взрослые питомцы нередко сталкиваются с трудностями при совместном проживании. Поэтому особенно важно, чтобы и у собаки, и у кошки было собственное пространство в доме, в том числе отдельные лежанки, места для отдыха и миски. Благодаря этому удастся снизить конкуренцию и уровень стресса.

При этом хозяевам не следует пытаться ускорить процесс знакомства и вынуждать питомцев взаимодействовать друг с другом. Также рекомендуется обеспечить кошке доступ к возвышенностям, на которых она сможет чувствовать себя в безопасности. Не менее важно использовать положительное подкрепление, поощряя спокойное поведение животных угощениями.

Специалист добавила, что при проявлении агрессии нужно придерживаться нейтральной позиции и не способствовать усилению конфликта питомцев собственными эмоциональными действиями.

Главный врач Крылатской ветеринарной клиники, член Анестезиологического ветеринарного общества Дмитрий Дмитриев до этого говорил, что питомцы больше привязываются к тому хозяину, который проводит с ними больше времени и занимается их воспитанием. По его словам, на выбор прежде всего влияют особенности поведения и социализации. Прогулки, игры, дрессировка и другие подобные контакты формируют доверие и закрепляют связь животного с человеком.

Ранее стало известно, почему собаки наклоняют голову, когда слышат странный звук.

 
