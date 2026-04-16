Ветеринар объяснил, как питомцы выбирают любимого хозяина

Домашние питомцы больше привязываются к тому хозяину, который проводит с ними больше времени и занимается их воспитанием. Об этом Pravda.Ru рассказал главный врач Крылатской ветеринарной клиники, член Анестезиологического ветеринарного общества Дмитрий Дмитриев.

По его словам, этот выбор связан прежде всего с особенностями поведения и социализации, ключевую роль играет реальное взаимодействие с животным. Он уточнил, что прогулки, игры, дрессировка и другие подобные контакты формируют доверие и закрепляют связь с животным. Кормление при этом часто воспринимается как само собой разумеющееся.

Ветеринар добавил, что привязать животное к человеку во взрослом возрасте может быть сложно.

«Многое зависит от того, насколько собака социализирована — есть более отстраненные, автономные животные. Например, сиба-ину, акита-ину, бигли — такие породы ведут себя довольно независимо, как будто живут рядом параллельно. С ними можно заниматься, дрессировать и тренировать, но выраженной привязанности к человеку у них обычно не формируется», — заключил Дмитриев.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев до этого говорил, что у собак сложно диагностировать депрессию, так как есть риск списать на неё признаки других проблем со здоровьем. Для точного определения диагноза важно сначала исключить все возможные физические заболевания.

