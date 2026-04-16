Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

Ветеринар объяснил, как питомцы выбирают любимого хозяина

Bogdan Sonjachnyj/Shutterstock/FOTODOM

Домашние питомцы больше привязываются к тому хозяину, который проводит с ними больше времени и занимается их воспитанием. Об этом Pravda.Ru рассказал главный врач Крылатской ветеринарной клиники, член Анестезиологического ветеринарного общества Дмитрий Дмитриев.

По его словам, этот выбор связан прежде всего с особенностями поведения и социализации, ключевую роль играет реальное взаимодействие с животным. Он уточнил, что прогулки, игры, дрессировка и другие подобные контакты формируют доверие и закрепляют связь с животным. Кормление при этом часто воспринимается как само собой разумеющееся.

Ветеринар добавил, что привязать животное к человеку во взрослом возрасте может быть сложно.

«Многое зависит от того, насколько собака социализирована — есть более отстраненные, автономные животные. Например, сиба-ину, акита-ину, бигли — такие породы ведут себя довольно независимо, как будто живут рядом параллельно. С ними можно заниматься, дрессировать и тренировать, но выраженной привязанности к человеку у них обычно не формируется», — заключил Дмитриев.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев до этого говорил, что у собак сложно диагностировать депрессию, так как есть риск списать на неё признаки других проблем со здоровьем. Для точного определения диагноза важно сначала исключить все возможные физические заболевания.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!