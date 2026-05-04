Россиянам напомнили о праве на налоговый вычет за благотворительность

Экономист Балынин: с благотворительных расходов можно получить налоговый вычет
Россияне имеют право получить социальный налоговый вычет с расходов на благотворительность. Речь идет о пожертвованиях благотворительным и религиозным организациям, социальным НКО, объяснил в беседе с RT кандидат экономических наук, доцент Финуниверситета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Важно отметить, что данный вычет предоставляется в размере фактически произведенных расходов, но не более 25% суммы дохода, полученного в налоговом периоде и подлежащего налогообложению», — пояснил экономист.

Причем размер вычета может вырасти до 30% суммы дохода, полученного за налоговый период. Например, если средства жертвовались в пользу государственного, муниципального учреждения культуры или НКО на целевой капитал. В Законе определены категории учреждений, пожертвования которым принимаются к вычету в повышенном предельном размере, пояснил Балынин.

Чтобы получить вычет, нужно заполнить декларацию 3-НДФЛ, а также собрать копии документов, подтверждающих пожертвования. Для расчета вычета можно предъявить расходы за последние три года – так, например, в этом году можно получить выплату за пожертвования в 2023–2025 годах, заключил экономист.

Ранее россиянам напомнили о праве на налоговый вычет за лечение родственников.

 
