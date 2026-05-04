Житель Владивостока выжил после удара ножом в сердце

Mash: житель Владивостока потерял 3 л крови после удара ножом в сердце и выжил

В Владивостоке 35-летний мужчина выжил после тяжелого ножевого ранения в область сердца, несмотря на значительную потерю крови. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

Мужчину доставили в больницу ночью в критическом состоянии. У него диагностировали повреждение правого желудочка, при этом кровь скапливалась в перикарде и сдавливала сердце.

Врачи провели операцию, которая длилась более двух часов: рану ушили и выполнили переливание крови. По данным источника, пациент потерял около трех литров крови. После медицинского вмешательства мужчину перевели из реанимации в хирургическое отделение.

Подобный инцидент случился в Воронеже, где молодого человека обвинили в жестокой расправе над отчимом. Во время ссоры 19-летний парень схватился за нож и ударил отчима в грудь. Довести преступный умысел до конца фигуранту не удалось — пострадавшего успели спасти врачи. Что послужило причиной агрессии, не уточняется.

