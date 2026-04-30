В Воронеже 19-летний молодой человек вонзил нож в грудь отчима

В Воронеже перед судом предстанет молодой человек, которого обвиняют в жестокой расправе над отчимом. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в доме на улице Ленинградской. Во время ссоры 19-летний молодой человек схватился за нож и ударил отчима в грудь. Что послужило причиной агрессии, не уточняется.

«Довести преступный умысел до конца фигуранту не удалось ввиду того, что потерпевшему была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь», – сообщается в публикации.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело, расследование которого уже завершено. Материалы направили в суд для рассмотрения по существу.

До этого в Новосибирске произошел подобный случай. Ученик 11-го класса напал на 37-летнего сожителя его матери. Мужчина часто унижал женщину и постоянно требовал у нее деньги.

После нападения старший участник конфликта не выжил.

Ранее россиянин напал с заточкой на отчима из-за внезапной продажи квартиры.