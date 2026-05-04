Педофил похитил девочку после знакомства в Сети и держал ее в плену

People: в США педофил почти месяц насиловал у себя дома пропавшую школьницу

В США арестовали 51-летнего Джастина Ньюмана, которого подозревают в похищении и изнасиловании 15-летней девочки, с которой он познакомился через приложение для знакомств. Об этом сообщил журнал People.

По данным издания, Ньюман познакомился с подростком в интернете, после чего заказал ей такси до вокзала, откуда она уехала на поезде. Мужчину задержали 27 апреля. Полицейские обнаружили его вместе с пропавшей школьницей в его доме. Девочка числилась пропавшей с 9 апреля в другом штате.

Мужчине предъявили обвинения. Позже стало известно еще о двух эпизодах изнасилования и двух других сексуальных преступлениях.

Сейчас Ньюман находится под стражей без права выхода под залог. Следующее судебное заседание назначено на 14 мая.

До этого во Флориде арестовали Санта-Клауса, пытавшегося организовать секс с девочкой-подростком. Детективы разместили объявление на тематическом сайте от лица отца, якобы предлагающего педофилам купить свою 13-летнюю дочь. Подозреваемый откликнулся и в переписке уточнил ее возраст.

Ранее школьный психолог домогался маленьких детей в своем кабинете и получил штраф.