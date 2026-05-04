Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Педофил похитил девочку после знакомства в Сети и держал ее в плену

People: в США педофил почти месяц насиловал у себя дома пропавшую школьницу
Shutterstock/Tinnakorn jorruang

В США арестовали 51-летнего Джастина Ньюмана, которого подозревают в похищении и изнасиловании 15-летней девочки, с которой он познакомился через приложение для знакомств. Об этом сообщил журнал People.

По данным издания, Ньюман познакомился с подростком в интернете, после чего заказал ей такси до вокзала, откуда она уехала на поезде. Мужчину задержали 27 апреля. Полицейские обнаружили его вместе с пропавшей школьницей в его доме. Девочка числилась пропавшей с 9 апреля в другом штате.

Мужчине предъявили обвинения. Позже стало известно еще о двух эпизодах изнасилования и двух других сексуальных преступлениях.

Сейчас Ньюман находится под стражей без права выхода под залог. Следующее судебное заседание назначено на 14 мая.

До этого во Флориде арестовали Санта-Клауса, пытавшегося организовать секс с девочкой-подростком. Детективы разместили объявление на тематическом сайте от лица отца, якобы предлагающего педофилам купить свою 13-летнюю дочь. Подозреваемый откликнулся и в переписке уточнил ее возраст.

Ранее школьный психолог домогался маленьких детей в своем кабинете и получил штраф.

 
Теперь вы знаете
Как носить георгиевскую ленту, чтобы не привлечь внимание полиции
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!