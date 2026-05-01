Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Санта-Клаус пытался заплатить 13-летней девочке за секс в ходе операции под прикрытием

Stephanie Lecocq/Reuters

Во Флориде арестовали Санта-Клауса, пытавшегося организовать секс с девочкой-подростком. Об этом пишет The Sun.

По данным офиса шерифа округа Полк, 68-летний Томас Аллен Хикс попался в ходе операции под прикрытием, которая длилась с 20 по 26 апреля. Детективы разместили объявление на тематическом сайте от лица отца, якобы предлагающего педофилам купить свою 13-летнюю дочь.

Хикс откликнулся и в переписке уточнил ее возраст. Считая сделку рискованной, он продолжил и договорился с продавцом на $200 за час, отметив, что собирается заняться с жертвой оральным сексом.

Американец приехал на парковку в Лейкленде с $382 в кошельке и был задержан. На допросе мужчина признался, что нашел объявление в интернете и знал, что девочке 13 лет. По словам Хикса, он был женат более 50 лет, но регулярно посещал подобные сайты в поисках «проституток» и «компаньонок».

Известно, что Хикс прошел обучение в школе Санты в 2016 году и с тех пор «каждый год играет роль Санты на крупных рождественских мероприятиях» в округе.

Мужчине предъявлены обвинения по пяти статьям, включая торговлю людьми и принудительную сексуальную эксплуатацию несовершеннолетней.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!