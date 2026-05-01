Санта-Клаус пытался заплатить 13-летней девочке за секс в ходе операции под прикрытием

Во Флориде арестовали Санта-Клауса, пытавшегося организовать секс с девочкой-подростком. Об этом пишет The Sun.

По данным офиса шерифа округа Полк, 68-летний Томас Аллен Хикс попался в ходе операции под прикрытием, которая длилась с 20 по 26 апреля. Детективы разместили объявление на тематическом сайте от лица отца, якобы предлагающего педофилам купить свою 13-летнюю дочь.

Хикс откликнулся и в переписке уточнил ее возраст. Считая сделку рискованной, он продолжил и договорился с продавцом на $200 за час, отметив, что собирается заняться с жертвой оральным сексом.

Американец приехал на парковку в Лейкленде с $382 в кошельке и был задержан. На допросе мужчина признался, что нашел объявление в интернете и знал, что девочке 13 лет. По словам Хикса, он был женат более 50 лет, но регулярно посещал подобные сайты в поисках «проституток» и «компаньонок».

Известно, что Хикс прошел обучение в школе Санты в 2016 году и с тех пор «каждый год играет роль Санты на крупных рождественских мероприятиях» в округе.

Мужчине предъявлены обвинения по пяти статьям, включая торговлю людьми и принудительную сексуальную эксплуатацию несовершеннолетней.

