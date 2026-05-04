Для россиян прояснили ситуацию с туалетной бумагой в колбасе

Туалетная бумага во времена СССР была в дефиците, поэтому добавлять ее в колбасу было невыгодно, заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва» доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Плеханова, кандидат технических наук Елена Мясникова.

Эксперт назвала миф о бумажном изделии в составе пищевого продукта мифом. Она рассказала, что в советское время на производстве была строгая система контроля качества, в том числе и внешняя.

«Сейчас тоже система внутреннего контроля, и многие мясокомбинаты внедряют внутреннюю систему контроля качества. Поэтому, конечно, это миф, это не более чем шутка», — заключила Мясникова

До этого пищевой технолог, эксперт по продуктам питания животного происхождения Виктория Оганесова объяснила, что расхожее представление о том, что в сосиски добавляют бумагу, появилось из-за того, что в составе колбас есть пищевые волокна — в том числе целлюлоза. По ее словам, у людей почему-то срабатывает ассоциация: если целлюлоза — значит бумага, а если бумага, то туалетная.

Оганесова отметила, что пищевые волокна придают фаршу необходимую консистенцию и положительно влияют на перистальтику кишечника. Поэтому их наличие в составе сосисок не должно смущать.

Ранее россиян предупредили о вреде колбасы.

 
