Врач объяснила, почему нельзя вызывать у себя рвоту при отравлении

Вызывать рвоту при отравлении следует только по рекомендации врача — в противном случае это может нанести здоровью вред и привести к ряду серьезных осложнений. Об этом в беседе с «Газета.Ru» предупредила врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Мельникова.

«Во-первых, существует риск повреждения слизистой оболочки полости рта и пищевода. Соляная кислота, содержащаяся в желудочном соке, агрессивно воздействует на ткани, вызывая их раздражение и воспаление — вплоть до развития эзофагита и образования язв», — пояснила Мельникова.

Кроме того, по ее словам, страдает зубная эмаль. При регулярном контакте с кислотой запускаются эрозивные процессы: эмаль истончается, повышается чувствительность зубов, увеличивается риск кариеса, а сами зубы могут темнеть.

«Еще одно серьезное последствие — нарушение водно-электролитного баланса. Вместе с рвотными массами организм теряет жидкость и важные микроэлементы, такие как калий, натрий и хлор. Это может приводить к обезвоживанию, сбоям в обмене веществ, ослаблению иммунитета, а также к нарушениям работы сердечно-сосудистой системы — в том числе к аритмиям, брадикардии и снижению артериального давления», — подчеркнула врач.

Наиболее опасным осложнением, по ее словам, является аспирация содержимого желудка. В этом случае рвотные массы попадают в дыхательные пути, что может вызвать удушье, острую дыхательную недостаточность и в тяжелых случаях представлять угрозу для жизни.

Подводя итог, специалист отметила, что самолечение в таких ситуациях недопустимо. Самостоятельные попытки вызвать рвоту — не безопасная мера помощи, а потенциальный фактор риска. При отравлении правильной тактикой будет как можно скорее обратиться за медицинской помощью и следовать рекомендациям специалиста.

