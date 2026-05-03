В Госдуме рассказали о налоговых льготах для пенсионеров

У российских пенсионеров есть право на льготу по налогу на имущество физических лиц, субсидию на оплату жилого помещения и услуг ЖКХ, а также ряд других вычетов. Об этом этом в беседе с ТАСС напомнила депутат от КПРФ, заместитель председателя комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Мария Дробот.

По ее словам, такие граждане имеют федеральную льготу по налогу на имущество физлиц. Так, они могут не уплачивать налог за один объект каждого вида, например, за одну квартиру, один жилой дом, один гараж или машино-место. Также пенсионерам предоставляют вычет по земельному налогу на шесть соток по одному участку.

Как отметила парламентарий, транспортный налог является региональным, поэтому льготы по нему необходимо уточнять в налоговой инспекции или на сайте ФНС по месту жительства.

Что касается субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, то она назначается, если расходы на ЖКУ превышают установленную долю совокупного дохода, сказала политик. Она уточнила, что размер субсидии определяется индивидуально с учетом доходов, состава семьи и региональных нормативов. Федеральный стандарт составляет 22%, но регионы вправе устанавливать более низкий порог. К примеру, в Санкт-Петербурге он составляет 14%.

Кроме того, Дробот обратила внимание, что для пенсионеров предусмотрены компенсации взносов на капитальный ремонт. Как правило, их получают неработающие собственники жилья: с 70 лет — до 50%, с 80 лет — до 100% в пределах установленных нормативов, заявила она.

«Важное условие: пенсионер должен проживать один либо совместно с неработающими пенсионерами и (или) инвалидами I-II группы», — добавила депутат.

До этого глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал, что в 2026 году для российских пенсионеров действует несколько налоговых послаблений.

