В Бурятии главу района задержали за незаконную охоту на изюбра

«112»: главу Закаменского района Бурятии задержали за незаконную охоту на изюбра
В Бурятии задержали главу Закаменского района Сергея Гонжитова за незаконную охоту на изюбра. Об этом пишет Telegram-канал «112».

По его информации, инцидент произошел еще в начале апреля.

«На своем «крузаке» он поехал вместе с водителем в охотничьи угодья в местности Айнек-Гол и там выследил красивого и гордого оленя. Он застрелил изюбра из нарезного карабина с тепловизором, разделал тушу и поместил в багажник. Однако, далеко уехать не вышло — ночью его задержали сотрудники пограничного управления», — говорится в посте.

Правоохранители подтвердили каналу факт расследования в отношении чиновника.

Изюбрь — подвид благородного оленя, обитающий в Иркутской и Красноярской областях, в лесах бассейна Амура на Дальнем востоке России. При этом он может встречаться в Бурятии, а также в Китае и Корее.

Особую ценность представляют молодые рога изюбря — панты, которые широко применяются в традиционной восточной медицине, отмечает «Вечерняя Москва».

Ранее в Бурятии объявили охоту на бакланов.

 
