В Бурятии объявили охоту на бакланов

Fercast/Shutterstock/FOTODOM

В Бурятии принято решение разрешить охоту на бакланов. Об этом написал глава региона Алексей Цыденов у себя в канале.

Власти считают, что таким способом они смогут контролировать численность этих птиц и снизить ущерб для местной рыбы, особенно байкальского омуля. Охота будет разрешена в определенные сроки, и для ее проведения потребуется специальное разрешение.

Увеличение численности бакланов в Бурятии стало причиной жалоб рыбаков. По их словам, хищные птицы не имеют естественных врагов в природе, что приводит к их стремительному размножению. В результате, за прошлый год ущерб от их деятельности составил более 1,55 миллиарда рублей, что негативно сказалось на популяции байкальского омуля, особенно во время нереста.

Согласно новым правилам, охота на бакланов будет разрешена с 1 мая по 16 июня и с второй субботы августа до их отлета. Исключение составит Тункинский район, где охота на этих птиц запрещена. Для того чтобы участвовать в охоте, местным жителям необходимо получить специальное разрешение.

Данное решение направлено на восстановление баланса в экосистеме и защиту рыболовства в регионе, полагают местные власти. Ожидается, что введение контроля за численностью бакланов поможет улучшить ситуацию с популяцией байкальского омуля.

При этом два года назад на Байкале ввели нерестовый запрет на вылов омуля из-за его активной добычи рыбаками. Тогда для борьбы с незаконной добычей рыбы в Чивыркуйском и Баргузинском заливах Байкала «Заповедное Подлеморье» направило обращение в министерство внутренних дел Бурятии. Только за одно патрулирование изъяли 14 рыболовных сетей, моторную лодку и выловленный омуль.

Ранее в Бурятии браконьер бросил гранату в сотрудников Рыбохраны и угрожал им пистолетом.

 
Теперь вы знаете
Возможные ограничения интернета на майские, канцерогены в воздухе в Туапсе и 200 мертвых чихуахуа. Главное за 29 апреля
