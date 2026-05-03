В уральском городе заметили женщину с «базукой»

В Североуральске заметили женщину с предметом, напоминающим гранатомет
Telegram-канал «Ural Mash»

В Североуральске Свердловской области заметили женщину с предметом, напоминающим гранатомет. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Канал опубликовал фото женщины, которая идет по улице с предметом, похожим на «базуку».

«А если без приколов, женщина на фото — Галина Федоровна. Она проводит экскурсии в местном музее ОВД и относила футляр от оружия как раз туда», — говорится в посте.

Позже в соцсетях женщина сама сообщила, что несла футляр. А также извинилась перед теми, кто, возможно, испугался, увидев ее.

В апреле текущего года бомж с игрушечным пистолетом ограбил аптеку во Владивостоке. По данным Telegram-канала Amir Mash, 36-летний мужчина вломился в точку на Луговой и забрал средства для перевязки. При этом он попал на камеры, благодаря чему его скоро нашли.

Оказалось, что подозреваемый был судим. Как уточняет Amur Mash, против него возбудили уголовное дело о разбое, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время он находится в СИЗО.

Ранее в Петербурге мужчина угрожал продавцам игрушечным пистолетом и воровал Lego.

 
