В России раскрыли новую схему обмана с детьми

Телефонные мошенники начали использовать новую схему: они убеждают детей уходить из дома, а затем требуют деньги у их родителей, заявляя, что ребенок якобы находится в заложниках. Об этом сообщили РИА Новости в Национальном центре помощи «Спас Град».

В организации рассказали, что злоумышленники часто находят детей в онлайн-играх и предлагают им купить что-либо. После оплаты они начинают запугивать несовершеннолетних, утверждая, что деньги якобы ушли запрещенной организации, из-за чего родителям грозит уголовная ответственность. Ребенку внушают, что только он может «спасти» взрослых, но при этом запрещают кому-либо рассказывать о происходящем.

Далее, как пояснили в центре, мошенники под разными предлогами заставляют детей покинуть дом. После этого они связываются с родителями и заявляют, что ребенок находится у них, требуя выкуп.

При этом злоумышленники убеждают детей не отвечать на звонки и не выходить на связь с близкими. Кроме того, они сами или через посредников заказывают для несовершеннолетних такси.

Ранее в Воркуте подросток перевел мошенникам деньги родителей, поверив в их угрозы.