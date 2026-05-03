Завершилась эвакуация горняков подтопленных шахт в Кузбассе

Работников шахт в Кузбассе, подтопленных талыми водами, вывели на поверхность. Все специалисты находятся в безопасности, сообщили ТАСС в пресс-службе шахты имени С. М. Кирова.

Речь идет о шахте «Комсомолец» и еще одной шахте имени Кирова, горняков которой эвакуировали еще 1 мая. Тем временем двое рабочих «Комсомольца» оставались под землей, обеспечивая жизнеобеспечение неработающего предприятия. Их также вывели на поверхность.

Шахты были подтоплены из-за резкого подъема уровня воды в реке Иня и перелива через заградительный вал в районе поселка Байкаим. Вода попала в шахты через старые выработки 40-х годов. В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий подтопления. В них задействованы 45 единиц техники, в том числе МЧС России. Ситуация находится на контроле.

До этого рабочие двух кемеровских шахт — «Первомайская» и «Березовская» — пожаловались, что с осени 2025-го им не платят зарплату. Некоторым задолжали уже больше миллиона рублей. Обе шахты принадлежат компании «Северный Кузбасс». По словам сотрудников, проблемы на предприятии начались прошлой весной с задержек отпускных, затем перестали выдавать спецодежду. В декабре 2025-го следствие возбудило уголовное дело по факту невыплаты зарплаты. Как заявили шахтеры, которые видели исполнительный лист, общая задолженность компании превысила 500 млн рублей, фирма также задолжала налоговой, фонду социального страхования, своим подрядчикам.

Ранее губернатор Кемеровской области рассказал, как в регионе борются с кризисом и есть ли у угольной отрасли будущее.