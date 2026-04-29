Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Общество

«Миллион с копейками»: шахтеры Кузбасса рассказали о долгах по зарплате

Работники двух кемеровских шахт пожаловались, что не получают зарплату с декабря
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Рабочим двух кемеровских шахт, «Первомайской» и «Березовской», с осени 2025-го задерживают зарплату, некоторым владелец должен уже больше миллиона рублей. Об этом шахтеры рассказали на встрече с корреспондентом «Газеты.Ru».

Обе шахты принадлежат компании «Северный Кузбасс», по словам сотрудников, проблемы на предприятии начались прошлой весной с задержек отпускных, затем перестали выдавать спецодежду. В декабре 2025-го следствие возбудило уголовное дело по факту невыплаты зарплаты (ч. 2 ст. 145.1 УК).

«Последний раз нам заплатили в декабре — 40% задолженности за октябрь, с тех пор тишина. На что мы должны хотя бы есть? Даже кредит нам не дадут, банки же видят, что происходит», — пожаловался «Газете.Ru» один из рабочих.

Как заявили шахтеры, которые видели исполнительный лист, общая задолженность компании превысила 500 млн руб., фирма также задолжала налоговой, фонду социального страхования, своим подрядчикам. Из-за такой суммы обычные рабочие уже не надеются, что до них когда-то «дойдет очередь». По словам одного из сотрудников, согласившихся пообщаться с изданием, «Северный Кузбасс» задолжал уже «миллион сто сорок пять с копейками».

Почему шахтеры продолжают работать в разорившихся шахтах, и как весь регион переживает новый тяжелый кризис в угольной отрасли — читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что российские компании начали отказываться от продажи угля за границу из-за убытков.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
