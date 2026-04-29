«Миллион с копейками»: шахтеры Кузбасса рассказали о долгах по зарплате

Работники двух кемеровских шахт пожаловались, что не получают зарплату с декабря

Рабочим двух кемеровских шахт, «Первомайской» и «Березовской», с осени 2025-го задерживают зарплату, некоторым владелец должен уже больше миллиона рублей. Об этом шахтеры рассказали на встрече с корреспондентом «Газеты.Ru».

Обе шахты принадлежат компании «Северный Кузбасс», по словам сотрудников, проблемы на предприятии начались прошлой весной с задержек отпускных, затем перестали выдавать спецодежду. В декабре 2025-го следствие возбудило уголовное дело по факту невыплаты зарплаты (ч. 2 ст. 145.1 УК).

«Последний раз нам заплатили в декабре — 40% задолженности за октябрь, с тех пор тишина. На что мы должны хотя бы есть? Даже кредит нам не дадут, банки же видят, что происходит», — пожаловался «Газете.Ru» один из рабочих.

Как заявили шахтеры, которые видели исполнительный лист, общая задолженность компании превысила 500 млн руб., фирма также задолжала налоговой, фонду социального страхования, своим подрядчикам. Из-за такой суммы обычные рабочие уже не надеются, что до них когда-то «дойдет очередь». По словам одного из сотрудников, согласившихся пообщаться с изданием, «Северный Кузбасс» задолжал уже «миллион сто сорок пять с копейками».

