На Филиппинах началось извержение вулкана Майон

Bombo Radyo: филиппинский вулкан Майон выбросил пепел над десятками районов
В провинции Албай на Филиппинах началось извержение вулкана Майон. Об этом сообщили местные СМИ, включая GMA News Online и Bombo Radyo.

По данным журналистов, небо над несколькими районами затянуло густым дымом. Предварительно, вулканический пепел затронул 52 района, а также города Камалиг и Гинобатан.

Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии зафиксировал повышенную активность вулкана с 17:38 по местному времени (около 12:38 мск). Лавовые потоки продвинулись почти на 4 км.

Жителей призвали не выходить из дома, избегать опасных зон, особенно русел рек и ущелий. Филиппинский Красный Крест переведен в режим повышенной готовности.

Майон — вулкан высотой 2462 м, расположенный в регионе Биколь на юго-востоке острова Лусон. Он считается самым активным в стране: за последние 400 лет зафиксировано более 50 извержений. Одно из самых разрушительных произошло в 1814 году — тогда не смогли выжить около 1,2 тыс. человек.

Ранее в Индонезии извергался вулкан Дуконо, выбросив пепел на высоту 3,6 км.

 
