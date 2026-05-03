Россияне переключились на «горящие путевки»

РИА Новости: спрос на «горящие туры» на майские выходные вырос на 15%
Спрос на «горящие туры» на майские праздники у российских туристов вырос примерно на 15% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил РИА Новости руководитель отдела Юго-Восточной Азии туроператора Let`s Fly Дмитрий Лапшин.

По его словам, интерес к таким предложениям остается высоким, однако рост оказался умеренным. Он связал это с небольшой продолжительностью майских праздников. Лапшин уточнил, что чаще всего «горящие туры» выбирают по направлениям Турции, Египта, Абхазии и курортов Краснодарского края.

В то же время генеральный директор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов отметил, что в компании не наблюдают заметных изменений спроса на такие предложения в этом сезоне.

При этом, по его словам, туристы стали чаще бронировать «горящие туры» внутри России на майские праздники. Среди зарубежных направлений лидирует Турция, где только начинается сезон и сохраняются выгодные цены. Также популярны страны Азии — Китай, Вьетнам, Шри-Ланка, а также Египет.

