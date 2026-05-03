СМИ сообщили о налете БПЛА на Киев

Мэр Кличко сообщил о взрывах и работе ПВО в Киеве
Gleb Garanich/Reuters

Киев подвергся налету беспилотников. Об этом пишет украинская газета «Страна.ua».

Издание опубликовало видео из местных пабликов, на которых слышны звуки стрельбы по БПЛА Shahed в столице республики.

За несколько часов до этого газета сообщила о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги. Эту информацию подтвердил в Telegram-канале и мэр города Виталий Кличко. Он уточнил, что в столице работают силы ПВО (противовоздушной обороны), и призвал горожан оставаться в укрытиях.

Воздушная тревога — сигнал оповещения населения об угрозе атаки с воздуха. Он включается при риске авиаудара или запуска ракет в направлении населенного пункта или области. Сирена звучит непрерывно в течение минуты нарастающим и стихающим сигналом. После перерыва до 30 секунд сигнал повторяется не менее трех раз.

Оповещение воздушной тревоги срабатывает, когда радиолокационные системы Воздушных сил ВСУ фиксируют перемещение вражеских летательных объектов в сторону территории республики. По информации с радаров определяется направление движения ракеты. На основании сведений о траектории ее полета в регионах включается сигнал тревоги.

Ранее Зеленский рассказал о планах ВСУ увеличить дальность ударов по России.

 
