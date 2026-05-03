Ночная работа разрушает сердце, предупредила врач

Постоянная работа ночью часто оборачивается не просто усталостью, а серьезным системным сбоем. О том, что происходит с телом, когда мы не спим ночью, и как минимизировать вред от такого графика, «Газете.Ru» рассказала врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» София Черкасова.

Наш организм управляется центральными циркадными часами, расположенными в гипоталамусе. Они настроены на смену дня и ночи: свет даёт сигнал к активности, темнота — к отдыху. Когда человек работает ночью, возникает «хронический конфликт» между биологией и социальным графиком.

«Во время ночной смены организм все еще стремится вырабатывать мелатонин, снижать температуру тела и замедлять реакции. Это неизбежно ведет к ухудшению внимания и сонливости», — объясняет Черкасова.

Ситуация осложняется тем, что у каждого органа есть свои «ритмы». Печень, поджелудочная железа и кишечник функционально адаптируются к смене графика крайне медленно. В итоге возникает внутренний рассинхрон: мозг пытается бодрствовать, а пищеварительная и эндокринная системы остаются в «ночной фазе». Организм превращается в оркестр, где каждый музыкант играет в своем темпе.

Длительная работа по ночам — это не только проблема «тяжелых век». Это накопленный риск для всех систем жизнеобеспечения.

Сердце под прицелом. У тех, кто годами работает в ночную смену, чаще выявляют гипертонию и ишемическую болезнь сердца. Причина — в нарушении суточного профиля артериального давления и повышенном уровне маркеров воспаления.

2. Обмен веществ. Ночная работа меняет правила игры для гормонов. Снижается чувствительность к инсулину, а регуляция аппетита выходит из-под контроля: уровень гормона голода (грелина) растет, а гормона сытости (лептина) — падает. «Ночные приемы пищи дополнительно усиливают этот дисбаланс, увеличивая риск набора веса», — предупреждает сомнолог.

3. Психика и иммунитет. Хронический недосып и гормональные качели делают человека эмоционально лабильным. Растет риск тревожных состояний и депрессий. Параллельно ослабевает иммунный ответ, делая организм беззащитным перед инфекциями.

Многие уверены: «Я работаю так годами и полностью адаптировался». Врачи смотрят на это скептически. Теоретически адаптация возможна, если человек работает только ночью, спит в идеальной темноте и сохраняет этот график даже в выходные.

«В реальной жизни полная адаптация — скорее исключение. Большинство живут в смешанном режиме: ночные смены чередуются с дневными делами, семьей и встречами с друзьями в выходные. Это создаёт постоянное «переключение» часов, что делает полноценную подстройку невозможной», — подчеркивает Черкасова. Даже если субъективно кажется, что вы привыкли, объективные показатели гормональной регуляции часто остаются нарушенными.

Как понять, что ночной график начал разрушать ваше здоровье? Первый и главный сигнал — стойкое нарушение сна. Если вы спите менее 6–6,5 часов даже в выходные и часто просыпаетесь днем, не чувствуя восстановления, — это повод задуматься.

К другим признакам накопленной нагрузки относятся:

— «эпизоды залипания»: микросон на рабочем месте или за рулем;

— трудности концентрации: ошибки в простых, привычных задачах;

— психологические изменения: беспричинная раздражительность, снижение мотивации, тревожность;

— физические симптомы: скачки давления, проблемы с пищеварением и частые простуды.

«Особенно тревожный признак — когда даже после нескольких выходных человек не чувствует восстановления. Это говорит о серьезной накопленной циркадной и метаболической нагрузке», — отмечает эксперт. Со стороны тела могут появиться скачки давления, набор веса и частые простуды из-за ослабления иммунитета.

Если отказаться от ночного графика невозможно, риски можно и нужно минимизировать. Для этого требуется системный подход.

Световая гигиена. Во время работы используйте максимально яркий свет. Но как только смена закончилась — наденьте темные очки по дороге домой. Спальня должна быть абсолютно темной (плотные шторы или маска). Это поможет «зафиксировать» биологическую ночь в дневное время.

2. Защита сна. Обеспечьте себе 7–9 часов в постели. Используйте беруши и поддерживайте прохладу в комнате (18–22 °C). Попросите домашних минимизировать шум.

3. Стратегический сон. Короткий отдых на 20–30 минут перед сменой или в ее первой половине значительно улучшает концентрацию и снижает риск ошибок.

4. Контроль кофеина и еды. Пейте кофе только в начале смены и прекращайте за 6–8 часов до сна. Ночью старайтесь есть лёгкую пищу, оставляя основной приём на светлое время суток.

5. Стабильность. Если есть возможность, лучше работать блоками одинаковых смен, а не «день–ночь–день». «Чем более предсказуем режим, тем меньше циркадной нагрузки испытывает организм», — подчеркивает врач-сомнолог Черкасова.

Работа в ночную смену — это кредит, который мы берем у собственного здоровья под высокие проценты. Если ваш профессиональный путь связан с таким графиком, необходимо стать «профессиональным пациентом» в хорошем смысле слова.

Регулярно проверяйте уровень глюкозы, контролируйте артериальное давление и следите за индексом массы тела. При первых признаках депрессивных состояний или хронической бессонницы обращайтесь к специалистам. Чем более предсказуем будет ваш режим и чем больше внимания вы уделите качеству дневного восстановления, тем дольше ваш организм сможет справляться с циркадными нагрузками без катастрофических последствий.

