Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Технолог объяснила, как отличить шоколад от кондитерской плитки

Технолог Рябошлык: в настоящем шоколаде допускается до 5% растительных жиров
Shutterstock

3 мая в России отмечают День кондитера. О том, как отличить настоящий шоколад от кондитерский плитки, «Газете.Ru» рассказала руководитель проектов Покровской фабрики по производству шоколада Светлана Рябошлык.

Основные отличия между шоколадом и кондитерской плиткой можно легко заметить на упаковке.

«Даже если на лицевой стороне упаковки написано слово «шоколад» в разных словосочетаниях, обязательно посмотрите на полное наименование, обычно указанное на обороте, – советует эксперт. – Там четко должно быть прописано: «шоколад молочный», «шоколад горький» или «кондитерская плитка»».

При этом важно смотреть еще на состав продукта. Шоколад – это прежде всего продукт переработки какао-бобов. Масло какао и какао тертое – обязательные компоненты настоящего темного и молочного шоколада. Именно масло какао отвечает за ту самую «шелковую» нежную текстуру. В белом шоколаде нет какао тертого, но содержание масла какао должно быть не менее 20%.

В кондитерской плитке масло какао заменяется растительными жирами, а какао тертое – на какао-порошок. Она отлично подходит для украшения десертов, но по ГОСТу не может называться шоколадом.

Температура плавления масла какао – 32–35°C. Это чуть ниже температуры человеческого тела. Поэтому настоящий шоколад начинает таять во рту и в руках. Кондитерская плитка более тугоплавка, она дольше сохраняет форму и твердость при комнатной температуре, что делает ее удобной для перевозки в жаркую погоду.

Для тех, кто привык доверять цифрам, эксперт напоминает нормы содержания какао-продуктов:

— горький шоколад: от 55%;
— темный шоколад: от 40%;
— молочный шоколад: от 25%.

«В настоящем шоколаде допускается лишь до 5% растительных жиров (эквивалентов масла какао) в дополнение к основному составу, и это обязательно маркируется на упаковке, – добавляет специалист. – В кондитерской же плитке таких строгих рамок нет».

Ранее россиянам рассказали, какой шоколад действительно полезен.

 
Теперь вы знаете
Запрет на ИИ для предвыборной агитации, жалобы на домашний интернет и пересадка костей по ОМС. Главное за 2 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!