Технолог объяснила, как отличить шоколад от кондитерской плитки

3 мая в России отмечают День кондитера. О том, как отличить настоящий шоколад от кондитерский плитки, «Газете.Ru» рассказала руководитель проектов Покровской фабрики по производству шоколада Светлана Рябошлык.

Основные отличия между шоколадом и кондитерской плиткой можно легко заметить на упаковке.

«Даже если на лицевой стороне упаковки написано слово «шоколад» в разных словосочетаниях, обязательно посмотрите на полное наименование, обычно указанное на обороте, – советует эксперт. – Там четко должно быть прописано: «шоколад молочный», «шоколад горький» или «кондитерская плитка»».

При этом важно смотреть еще на состав продукта. Шоколад – это прежде всего продукт переработки какао-бобов. Масло какао и какао тертое – обязательные компоненты настоящего темного и молочного шоколада. Именно масло какао отвечает за ту самую «шелковую» нежную текстуру. В белом шоколаде нет какао тертого, но содержание масла какао должно быть не менее 20%.

В кондитерской плитке масло какао заменяется растительными жирами, а какао тертое – на какао-порошок. Она отлично подходит для украшения десертов, но по ГОСТу не может называться шоколадом.

Температура плавления масла какао – 32–35°C. Это чуть ниже температуры человеческого тела. Поэтому настоящий шоколад начинает таять во рту и в руках. Кондитерская плитка более тугоплавка, она дольше сохраняет форму и твердость при комнатной температуре, что делает ее удобной для перевозки в жаркую погоду.

Для тех, кто привык доверять цифрам, эксперт напоминает нормы содержания какао-продуктов:

— горький шоколад: от 55%;

— темный шоколад: от 40%;

— молочный шоколад: от 25%.

«В настоящем шоколаде допускается лишь до 5% растительных жиров (эквивалентов масла какао) в дополнение к основному составу, и это обязательно маркируется на упаковке, – добавляет специалист. – В кондитерской же плитке таких строгих рамок нет».

