Россиянам рассказали, какой шоколад действительно полезен

Мнения о шоколаде расходятся. Одни люди считают, что он вызывает зависимость и портит зубы, другие — что это наименее вредный вариант промышленных сладостей. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» рассказала «Газете.Ru», можно ли считать шоколад полезным десертом и в каких случаях лучше от него отказаться.

Шоколад делают из продуктов обработки какао-бобов: какао-порошка и какао-масла. Считается, что бобы — это ценный источник антиоксидантов. Например, в их состав входят флаванолы. Это антиоксиданты, которые защищают клетки от окислительного стресса, уменьшают воспалительные процессы, улучшают работу сосудов. Благодаря этим свойствам они могут способствовать нормализации артериального давления, улучшению работы головного мозга. Также они содержат теобромин и небольшое количество кофеина — это вещества, которые мягко стимулируют нервную систему, бодрят, повышают работоспособность и улучшают настроение. Есть в них и магний — он помогает организму справляться со стрессом, поддерживает работу сердца, мышц, нервной системы.

«Польза шоколада как готового продукта зависит прежде всего от содержания в нем какао-продуктов. Чем их больше, тем выше концентрация биологически активных веществ и полезных свойств. Наиболее полезным считается шоколад с содержанием какао-продуктов от 70% и выше. Но и в качественном шоколаде этих веществ содержится не так много, чтобы можно было считать его суперфудом», — рассказала эксперт.

Однако довольно часто в шоколаде нет и этой пользы: обычно он содержит минимум какао-масел, зато много сахара, искусственных добавок и вредных жиров.

«В молочном и белом шоколаде процент какао-продуктов низкий. За вкус продукта отвечают сахар, молочные добавки, ароматизаторы. Если есть такой десерт регулярно, это может способствовать ожирению, инсулинорезистентности и, в перспективе, к диабету 2-го типа. Также повышается риск кариеса, страдает микрофлора кишечника, а из-за скачков глюкозы в крови выше риск переедания, нездоровой тяги к сладкому», — объясняет врач.

Однако и шоколад с хорошим составом не так безобиден. Это очень высококалорийный продукт (в 100 г содержится около 500–600 ккал), поэтому есть его следует малыми порциями, иначе можно быстро набрать лишний вес.

«Многие люди едят шоколад сразу помногу, не могут остановиться на одной-двух дольках. В этом случае легко превысить дневную норму калорий, особенно у людей, которые мало двигаются, не занимаются спортом. Оптимальной считается порция шоколада 20–30 г в день, это около 100–150 ккал. Такое количество не навредит фигуре и, если шоколад хорошего качества, принесет пользу здоровью», — делится врач.

Что касается «здоровых» версий шоколада — они действительно могут стать хорошей альтернативой, но важно разобраться в деталях. Например, шоколад на фруктозе, меду или сиропе агавы не стоит считать диетическим: он не более полезен, чем шоколадки на обычном сахаре. Кроме того, при употреблении большого количества фруктозы повышается нагрузка на печень.

Шоколад с заменителями сахара, например эритритом или стевией, действительно содержат меньше калорий и не провоцируют резких колебаний глюкозы в крови. Однако они подходят не всем: некоторые подсластители могут вызывать дискомфорт в животе (вздутие или даже диарею), некоторые имеют специфический привкус. Также важно помнить, что шоколад сам по себе калорийный, даже если в него не добавлен сахар. Поэтому ограничение следует соблюдать и в случае со «здоровыми» альтернативами.

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