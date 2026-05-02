Подростки сорвали и выкинули флаг с георгиевской лентой с моста в Волгограде

Группа подростков сняла и выбросила флаг с георгиевской лентой с Астраханского моста в Волгограде. Запись этого акта вандализма была опубликована в Telegram-канале «Новости Волгограда».

Согласно информации канала, подобные украшения традиционно вывешиваются перед празднованием 9 мая. На этот раз они привлекли внимание компании молодых людей, которые решили испортить композицию.

Автор видео отметил, что подростки вели себя крайне дерзко.

«Ощущение, что ребята вообще без тормозов. Еще совсем молодые, но разговаривают дерзко, будто им вообще все можно» — добавил он.

Автор записи заставил вандалов вернуть флаг на место. Конфликт удалось разрешить без привлечения полиции.

До этого в Темрюке Краснодарского края неизвестные повредили баннеры, посвященные Дню Победы. Инцидент произошел на улице Розы Люксембург в районе Военной горки, где злоумышленники изрезали праздничную атрибутику. Местные жители отмечают, что подобные случаи, направленные против символов исторической памяти, происходят в городе не впервые.

Ранее подростки из Калужской области были задержаны за акт вандализма на местном кладбище.

 
