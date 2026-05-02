Три холодных ночи поставили под угрозу урожай винограда в Шампани

Заморозки в конце марта и начале апреля уничтожили 38% почек на виноградниках Шампани, сообщает РИА НовостиLe Parisien со ссылкой на данные президента Общего союза виноделов Шампани Максима Тубара.

По словам собеседника издания, три холодные ночи — 15 и 26 марта и 2 апреля — нанесли серьезный урон виноградной лозе, особенно в регионе Кот-де-Бар (департамент Об) и в долине Марны (запад Марны и юг Эны). В некоторых районах температура опускалась до -5°C, а днем шли дожди.

«Некоторые используют обогреватели для борьбы с заморозками, но резерв остается нашим лучшим козырем. К сожалению, у некоторых нет больших запасов, и это чаще всего те, кто сильнее всех пострадал от заморозков», — рассказал Тубар.

Он пояснил, что конкретные последствия случившегося для урожая 2026 года пока неясны. Он пояснил, что потеря почти 40% почек не означает такомго же падения урожайности в процентах, поскольку некоторые сорта (например, пино-нуар и менье, в отличие от шардоне) способны давать вторичные побеги.

Однако, предупредил глава союза виноделов, следующие недели будут сложными для отрасли. Он напомнил, что в середине мая традиционно ожидается период высокого риска заморозков, а молодые почки и нежные побеги сейчас наиболее уязвимы.

Виноделы Шампани могут рассчитывать на уникальную систему «страховки» — межпрофессиональный резерв, позволяющий накапливать излишки вина в урожайные годы и использовать их в случае неурожая.

Ранее дачникам рассказали, как определить, повреждено ли растение холодом.