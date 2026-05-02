Мужчина выпил бутылку коньяка и избил свою 85-летнюю мать тростью в российской деревне

Под Ярославлем мужчина выпил бутылку коньяка и избил свою пожилую мать тростью

Под Ярославлем 60-летний мужчина избил собственную 85-летнюю мать тростью, выпив бутылку крепкого алкоголя. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в доме в деревне Артемьево. Мужчина выпил бутылку коньяка и поссорился со своей матерью — в какой-то момент ссоры он схватил трость и избил пенсионерку.

В результате медики зафиксировали у пенсионерки травмы средней степени тяжести. Нападавший пояснил, что в момент избиения был сильно пьян. В отношении агрессора возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ — умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, теперь мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее калининградец выбросил свою пожилую мать из окна второго этажа.