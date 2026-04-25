Калининградец расправился с 67-летней матерью, выбросив ее из окна второго этажа

В Калининграде мужчина выбросил в окно второго этажа родную мать во время ссоры

В Калининграде мужчину обвинили в расправе над матерью. Как сообщили в СУ СК России по региону, она разбилась, выпав из окна по вине сына.

Уголовное дело по статье 105 УК РФ возбудили в отношении 38-летнего жителя Калининграда. По версии следствия, вечером 21 апреля пьяный мужчина во время бытовой ссоры вытолкнул свою 67-летнюю мать из окна квартиры на улице Коммунистической в Московском районе. Женщина упала со второго этажа и получила тяжелые травмы.

Пострадавшую доставили в больницу, однако повреждения оказались критическими, спасти ее не удалось. Ее сына задержали, допросили и арестовали после предъявления обвинения. Он пробудет под стражей до 22 июня 2026 года. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступления.

