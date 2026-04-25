Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Калининградец расправился с 67-летней матерью, выбросив ее из окна второго этажа

РИА Новости

В Калининграде мужчину обвинили в расправе над матерью. Как сообщили в СУ СК России по региону, она разбилась, выпав из окна по вине сына.

Уголовное дело по статье 105 УК РФ возбудили в отношении 38-летнего жителя Калининграда. По версии следствия, вечером 21 апреля пьяный мужчина во время бытовой ссоры вытолкнул свою 67-летнюю мать из окна квартиры на улице Коммунистической в Московском районе. Женщина упала со второго этажа и получила тяжелые травмы.

Пострадавшую доставили в больницу, однако повреждения оказались критическими, спасти ее не удалось. Ее сына задержали, допросили и арестовали после предъявления обвинения. Он пробудет под стражей до 22 июня 2026 года. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступления.

Ранее в Миассе мужчина избил жену шуруповертом и выбросил из окна девятого этажа.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!