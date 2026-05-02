Пожилая женщина заблудилась, прогуливаясь возле Волги, и упала со склона

В Самаре пенсионерка заблудилась во время прогулки и упала со склона

В Самаре 64-летняя женщина отправилась на прогулку, заблудилась и упала со склона. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел, когда пожилая женщина решила прогуляться вдоль Волги в районе улицы Советской Армии. Однако она не рассчитала свои силы — с наступлением темноты пенсионерка потерялась и позвонила мужу с просьбой о помощи. Обеспокоенный супруг немедленно набрал 102.

Стражи порядка отправились на поиски женщины, но та из-за дезориентации не могла объяснить, где находится. Время шло, температура на улице падала. Пока полицейские прочесывали мокрую лесополосу в поисках пенсионерки она в темноте оступилась на склоне и рухнула в заросли. Женщина получила множественные порезы и сильно замерзла.

Через некоторое время правоохранители все же смогли отыскать ее и помогли выбраться, а также оказали первую помощь и доставили в больницу. Женщина и ее семья искренне поблагодарили полицейских за помощь.

Ранее на Кубани спасли женщину с малолетней дочерью, которые не смогли сами спуститься с горы.