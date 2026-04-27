На Кубани спасли женщину с малолетней дочерью, которые не смогли сами спуститься с горы

На Кубани спасли женщину с ребенком, которые не смогли сами спуститься с горы

На Кубани с горы эвакуировали женщину с 11-летней дочерью, которые не смогли самостоятельно спуститься с горы. Об этом сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

Инцидент произошел 26 апреля. Мать с ребенком прогуливались вдоль берега в селе Архипо-Осиповка и решили взобраться на гору Ёжик по необорудованной тропе. Снизу подъем казался легким, однако на деле склон оказался крутым и сыпучим.

Примерно на середине пути туристки выдохлись. Продолжать восхождение не хватало сил, а спускаться обратно было оказалось опасно, ведь грунт под ногами крошился, камни уходили из-под ног. Осознав риск, женщина обратилась в экстренные службы.

Прибывшие на место спасатели установили альпинистские перила и с помощью специального снаряжения они аккуратно эвакуировали обеих путешественниц в безопасное место. Помощь медиков им не потребовалась.

