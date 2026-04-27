Мигрант зверски избил и пытался изнасиловать девушку-подростка в Ивановской области

В Ивановской области мигрант избил и пытался изнасиловать 17-летнюю девушку. Об этом со ссылкой на мать пострадавшей сообщает Otdeln.ru.

Инцидент произошел 22 апреля в городе Родники. Мать пострадавшей рассказала, что дочь отпросилась погулять, но спустя время от нее пришло тревожное сообщение с просьбой о помощи — женщина бросилась на поиски. Возле одной из школ она увидела своего ребенка в крови — девушка пыталась вырваться из рук удерживавшего ее мужчины.

Родительница сумела отбить дочь. Подоспели также случайные прохожие, которые помогли скрутить злоумышленника до приезда полиции.

По предварительным данным, все началось в квартире, куда школьницу пригласила знакомая. Там на девушку напал мигрант, который зверски избил ее и попытался изнасиловать. На крики о помощи никто из присутствующих не отреагировал.

Пострадавшую госпитализировали больницу, она получила серьезные травмы и находится под наблюдением врачей. Подозреваемого задержали, сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося и роль каждого из участников вечеринки.

Ранее девушку по пути в школу затолкали в машину, изнасиловали и шантажировали кадрами процесса.